Manchester United anuncia construção de novo estádio para 100 mil torcedores

O Old Trafford, casa do Manchester United, está com os dias contados. Isto porque o clube anunciou nesta terça-feira o início da construção de seu novo estádio, próximo ao local em que se encontra o atual, na região metropolitana da cidade. A ideia é que ele seja demolido e dê espaço para uma nova arena, com capacidade para 100 mil torcedores, até 2031.

"Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente nos últimos 115 anos, mas ficou atrás das melhores arenas do esporte mundial. Ao construir ao lado do local existente, poderemos preservar a essência de Old Trafford, criando um estádio verdadeiramente de última geração que transforma a experiência dos fãs, apenas passos de nossa casa histórica", afirmou Jim Ratcliffe, um dos donos do Manchester United.

Desde que se tornou um dos acionistas, Ratcliffe tem promovido mudanças nas estruturas do United e tinha como meta a construção de um novo estádio. Esse projeto será liderado pelo escritório de arquitetura Foster + Partners, que já trabalhou na reforma do Wembley, em 2007, para a Olimpíada de Londres, e no Lusail Stadium, casa da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.