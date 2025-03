Indiano é oficializado piloto de testes e reserva na Alpine: 'Animado para começar o trabalho'

"Desde que entrei para a Alpine Academy no ano passado, fui incrivelmente bem recebido por toda a família Alpine e sou grato a Flavio (Briatore) e Oliver (Oakes) por seu apoio contínuo", frisou o jovem piloto. "Estou ansioso para ter mais tempo de pista em máquinas de Fórmula 1 nesta função e desenvolver o que já aprendi com a equipe em 2024."

Nas novas funções, Maini usará o simulador de piloto em circuito na base da equipe em Enstone para dar suporte aos objetivos de desenvolvimento e configuração do carro, além de participar do programa TPC (Teste de Carros Anteriores) para continuar aprimorando suas habilidades.

A Alpine contará com Pierre Gasly, seu novo piloto número 1, e Jack Doohan no grid para o GP da Austrália, no fim de semana, no circuito de Melbourne, na largada da temporada. O argentino Franco Colapinto, reserva imediato, é outra opção da escuderia.