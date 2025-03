Hulk faz treino à parte no Atlético-MG e segue sem escalação confirmada para final do Mineiro

Principal ausência do técnico Cuca no jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro, o atacante Hulk continua sendo um problema e com escalação indefinida no Atlético-MG para o segundo jogo, sábado, às 16h30, novamente no Mineirão, diante do América.

Estrela do elenco, Hulk sofreu um contusão muscular na coxa na semifinal diante do Tombense e, desde então, vem fazendo tratamento intensivo. Ausente na goleada por 4 a 0 no jogo de ida - havia esperança de que ficasse na reserva -, o jogador continua realizando atividades à parte em Belo Horizonte.

Mesmo contundido, Hulk fez questão de ir ao vestiário no primeiro jogo, no sábado passado, e ainda participou da preleção. Capitão, o atacante discursou com os jogadores antes da entrada de campo, dando palavras de incentivo que parecem ter servido bem, já que o time goleou e encaminhou o hexacampeonato.