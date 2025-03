Hamilton diz que usa críticas como 'combustível' para melhorar e mostra-se empolgado na Ferrari

Prestes a iniciar sua trajetória oficial como piloto da Ferrari, com a largada da temporada neste fim de semana, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, o heptacampeão Lewis Hamilton mostrou-se empolgado com a nova equipe. Confiante em grandes resultados na Ferrari, o inglês aproveitou para "ignorar" as críticas ao revelar que as usa como "combustível" por melhora na s pistas.

Pouco depois da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, Hamilton foi questionado se, aos 40 anos, teria fôlego para não decepcionar na equipe italiana e não deu bola para os questionamentos, revelando que eles o seguem a carreira toda.

"Naturalmente, em nosso esporte, críticas são algo que todos recebem. Acho que provavelmente recebi muito mais ao longo da minha carreira", admitiu, sem preocupação. "Realmente não importa para mim, alguns dos comentários que surgiram ao longo da minha carreira, não foram só nos últimos 12 meses ou algo assim. Eu apenas uso isso como combustível."