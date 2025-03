FPF libera áudio do VAR de Palmeiras x São Paulo sobre lance de pênalti polêmico

"Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti tá confirmado", completou o árbitro de vídeo. Flávio Rodrigues de Souza não foi chamado à cabine do VAR para conferir a decisão. Raphael Veiga cobrou e fez 1 a 0 para o Palmeiras. O banco de reservas do São Paulo protestou bastante contra o pênalti e o atacante Luciano desabafou na saída do gramado. "Estão tentando eliminar o São Paulo", disse ele.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade e o VAR não foi chamado para conferir a decisão. "Se não tiver contato, tira o pênalti", chegou a afirmar o árbitro, que estava longe da jogada no momento do lance.

Com a classificação, o Palmeiras encara o Corinthians na decisão do Paulistão. A primeira partida acontece no Allianz Parque neste domingo e a volta, na Neo Química Arena, terá sua data definida ainda nesta terça-feira. Inicialmente marcada para 27 de março, pode ser adiantada para o dia 26, uma quarta-feira, em função do início do Campeonato Brasileiro.