FPF define datas das finais do Paulistão com Corinthians e Palmeiras e causa problema para CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira, em conselho técnico, as datas das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Como esperado, o primeiro jogo foi agendado para o próximo domingo, dia 16, às 18h30 no Allianz Parque, e a finalíssima será disputada dia 26, uma quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. Ambas as partidas terão transmissão de todos os detentores da competição: TV Record, CazéTV, TNT e Paulistão+.

O Allianz Parque não deve ter capacidade máxima na primeira partida porque um dia antes, no sábado, haverá apresentação da banda britânica Simply Red. O show está previsto para terminar às 23h. Logo, será necessário mais uma vez uma complexa e ágil operação, com desmontagem rápida do palco, para permitir que Palmeiras e Corinthians duelem horas depois na arena palmeirense, como aconteceu há um ano, na final do Paulistão de 2024, entre Palmeiras e Santos.

A definição da data do segundo confronto envolveu queda de braço entre Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Pensando na Data Fifa, que se encerra no dia 25, a FPF havia definido que a finalíssima seria dia 27, quinta-feira. Foi contrariada pela CBF, cujo presidente Ednaldo Rodrigues enviou ofício determinando que a decisão fosse antecipada para o dia 26 por causa do início do Brasileirão, previsto para o dia 29, um sábado.