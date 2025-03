Corinthians e Palmeiras estudam fretar voo único para buscar jogadores antes da final

Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estudam fretar um único voo para buscar jogadores que estarão em campo defendendo suas seleções na Data Fifa antes da finalíssima do Paulistão, marcada para o dia 27, quinta-feira, na Neo Química Arena - o primeiro jogo da decisão estadual está marcado para o próximo domingo. A ideia é pagar um voo fretado para atletas de Colômbia e Paraguai, que se enfrentam no dia 25, terça-feira, às 21h, em Barranquilla.

"A gente está conversando, vamos fazer uma logística em conjunto. É algo inédito. Vai ter uma logística inédita", disse Augusto Melo nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), onde foram definidas as datas das finais. "A gente quer entender algumas situações, mas está caminhando para um desfecho bem legal."

O discurso do presidente corintiano foi corroborado pelo vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi. A estratégia compartilhada reduziria os custos aos dois clubes. "É algo legal fazer essa ação conjuntamente. A gente estuda esse retorno, pensamos em fazer um fretamento único. Isso mostra que os times, pensando juntos em prol do futebol, sempre agrega", disse Buosi, sem detalhar como seria a operação. Ele não respondeu se a presidente Leila Pereira pensa em colocar uma de suas aeronaves à disposição.