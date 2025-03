Arteta descarta acomodação no Arsenal após 7 a 1 no PSV: 'Fazer um ótimo trabalho novamente'

Em desvantagem de 15 pontos para o Liverpool na tabela do Campeonato Inglês - tem um jogo a menos - o Arsenal sabe que a Liga dos Campeões se tornou a última chance de título na temporada. Mesmo sem jogar a toalha no nacional, o técnico Mikel Arteta foca na competição e clubes para evitar "decepção" na temporada e prega total atenção no duelo de volta com o PSV, nesta quarta-feira, após fazer 7 a 1 na Holanda.

O treinador evitou a todo custo falar em poupar jogadores e cobrou seriedade e concentração a seus jogadores para o embate no Emirates Stadium. Com quedas na Copa da Inglaterra (nos pênaltis para o Manchester United) e na Copa da Liga Inglesa (derrotas por 2 a 0 diante do Newcastle), Arteta foca na Liga dos Campeões.

"É uma competição na qual colocamos muito entusiasmo, muita energia. Somos muito consistentes e vencer amanhã nos coloca em uma posição muito boa", disse, ressaltando que o começo na Holanda podia resultar em dia desastroso antes de a equipe emplacar os 7 a 1.