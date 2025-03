Arboleda se revolta com pênalti contra o São Paulo: 'Acabou o respeito com o maior do Brasil'

O zagueiro Robert Arboleda se revoltou com a marcação do pênalti que garantiu ao Palmeiras, nesta segunda-feira, a vitória por 1 a 0 em clássico com o São Paulo, assim como a classificação à final do Paulistão. Protagonista do lance que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu como falta em Vitor Roque, o equatoriano fez uma publicação nas redes sociais para registrar sua indignação.

"Parabéns. Conseguiram o que tanto queriam. Lamentavelmente, acabou o respeito com o maior do Brasil, mas Deus tem o controle de tudo", escreveu o jogador em sua página oficial no Instagram.

Arboleda e os companheiros são-paulinos argumentam que o zagueiro recua a perna na jogada e reclamam que Vitor Roque cavou o pênalti, projetando-se em direção ao defensor. Já Flávio Rodrigues de Souza entendeu que o atacante palmeirense foi derrubado, e a equipe de arbitragem de vídeo sequer sugeriu a revisão do lance.