Ancelotti quer 'algo a mais' do Real para bater rival na Liga dos Campeões: 'Fazer direfença'

Tradicionalmente apontado como favorito pelo seu histórico de títulos no torneio, Ancelotti não quis puxar o peso do favoritismo para o Real Madrid. "São equipes muito próximas", afirmou ao se referir à qualidade dos elencos. No entanto, ele tratou de cobrar empenho de seus atletas.

"Eles é que são os responsáveis pela vitória. Tenho mais de 11 atletas em condições de atuar. Vamos jogar uma partida que nos permite seguir no torneio e precisamos entrar com a mesma confiança do último duelo."

O francês Tchouaméni, que vive um grande momento na equipe, também falou do duelo com o tradicional rival. "Temos um grande time, vivemos um bom momento e sabemos o que vamos encontrar fora de casa. Precisamos nos ajudar para vencer esse confronto", afirmou o meio-campista.