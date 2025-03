Abel Ferreira diz que pênalti para o Palmeiras foi bem marcado: 'Há uma obstrução clara'

Abel Ferreira hesitou, disse que não gostaria de falar sobre a arbitragem, mas resolveu dar sua opinião sobre o controverso pênalti marcado em cima de Vitor Roque que foi determinante para o Palmeiras derrotar o São Paulo por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Allianz Parque, e avançar à final do Paulistão. Para o treinador, foi correta a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

"Há uma obstrução clara, com a perna do Arboleda, se tem intensidade ou não é uma decisão do árbitro", opinou o treinador sobre o lance que foi decisivo para a vitória palmeirense. Eles citou, sem se aprofundar, erros de arbitragem contra o Palmeiras em clássicos com o São Paulo no passado.

"Não queria dar exemplos do passados porque não acho que é justo. Prefiro falar do jogo., mas há um ou dois anos, fomos à CBF e as linhas apareceram", afirmou, em referência ao duelo das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Naquela partida, o São Paulo perdeu por 2 a 1, mas avançou nos pênaltis e seu gol foi fruto de uma penalidade em lance em que o VAR se esqueceu de traçar as linhas, erro admitido posteriormente pela CBF.