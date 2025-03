Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo e corre para jogar 'decisão' pela Libertadores

O atacante Yuri Alberto sofreu um trauma no tornozelo esquerdo e já iniciou tratamento visando o jogo contra o Barcelona-EQU, pela fase preliminar da Libertadores. Após exames médicos, o Corinthians descartou qualquer lesão grave. O centroavante saiu de campo chorando após sofrer uma dura falta do zagueiro Zé Ivaldo na vitória sobre o Santos pelo Paulistão.

A tendência é que Yuri Alberto seja preservado dos próximos treinos e passe por novos testes ao longo da semana para avaliar sua condição física. No entanto, o clube está otimista de que ele poderá estar em campo no duelo decisivo contra os equatorianos, em que o Corinthians precisará reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida.

Artilheiro do time na temporada, Yuri tem sido peça fundamental no esquema do técnico Ramón Díaz. Sua presença é vista como essencial para as chances do clube paulista na busca pela classificação às oitavas de final da Libertadores.