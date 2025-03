São Paulo disputará clássico com mensagem que pede perda de pontos em caso de racismo

O Palmeiras revoltou-se com as punições aplicadas pela Conmebol ao Cerro Porteño por conta do caso de racismo sofrido pelo atacante Luighi. O clube paraguaio foi multado em US$ 50 mil (cerca de R$ 289 mil em conversão direta) e penalizado com portões fechados. Medidas que, segundo o time alviverde, foram "extremamente brandas" e fazem a entidade ser "conivente" com as agressões.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou-se a favor da exclusão do Cerro Porteño da competição, sugestão corroborada pelo próprio jogador. A dirigente disse que levará o caso à Fifa, que já falou sobre o caso através de publicação de seu presidente, Gianni Infantino.

O Palmeiras também anunciou algumas ações de promoção contra o racismo antes da partida desta segunda-feira, contra o São Paulo. Bandeiras e faixas serão levadas ao gramado com mensagem anti-discriminação e o rapper Rincon Sapiência (que é palmeirense) realizará um minuto de barulho contra o racismo logo após o término do aquecimento dos atletas palestrinos. Dentro de campo, os jogadores do Verdão exibirão uma faixa com a frase "Todos contra o racismo" antes da execução do Hino Nacional.