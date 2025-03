Ponte Preta inscreve o meia-atacante Diego Tavares para a disputa da Série C

A Ponte Preta regularizou seu primeiro reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, o meia-atacante Diego Tavares, de 33 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e foi confirmado como a nova peça do clube para o restante da temporada.

O jogador realizou exames médicos e assinou contrato com o time paulista até o fim da competição nacional. Ele chega para disputar vaga com Elvis e Serginho no setor de criação.

Com passagens por diversos clubes, Diego Tavares é um verdadeiro "andarilho da bola". A Ponte será a 17ª equipe da carreira do jogador, que já defendeu times como Brusque, Remo, Vila Nova, Inter de Limeira, Figueirense, Sampaio Corrêa, Fortaleza e Avaí, entre outros.