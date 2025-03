Palmeiras despacha o São Paulo com pênalti controverso e vai à sexta final seguida do Paulistão

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras chegou à sexta final seguida do Estadual ao derrotar o São Paulo nesta segunda-feira, no Allianz Parque. A vitória por 1 a 0 no Choque-Rei que garantiu a classificação do time alviverde à decisão foi definida graças a um controverso pênalti, sofrido pelo estreante Vitor Roque e convertido por Raphael Veiga. A equipe de Abel Ferreira busca o tetra para conseguir um feito alcançado há mais de cem anos e uma vez apenas, pelo extinto Paulistano, campeão quatro vezes seguidas entre 1916 e 1919.

Na decisão, o Palmeiras faz o dérbi com o Corinthians, arquirrival que não encara numa final do Estadual desde 2020, quando sagrou-se campeão nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos. O primeiro está marcado para o próximo domingo, 16, e o segundo está previsto para o dia 27, uma quinta-feira.

Mas há uma queda de braço entre Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que quer que a finalíssima seja disputada um dia antes, 26, por causa do início do Brasileirão, marcado para o dia 29, sábado. Se isso acontecer, os dois jogarão desfalcados de atletas importantes convocados para suas seleções, que têm compromissos na Data Fifa. Certo é que o Corinthians tem a prerrogativa de jogar a finalíssima em casa, na Neo Química Arena, já que tem a melhor campanha do torneio.