Neymar foi convocado para a seleção sem Dorival saber de desconforto na coxa; saiba bastidores

Neymar ficou de fora da principal partida do Santos na temporada até o momento. O craque assistiu do banco de reservas a eliminação do time da Baixada no Paulistão, após derrota por 2 a 1 para o rival Corinthians, na Neo Química Arena. A ausência do jogador entre os titulares se deu por causa de um desconforto muscular na coxa esquerda, e ele foi poupado para evitar um agravamento do problema.

O técnico Dorival Júnior convocou o atleta sem saber do incômodo sentido pelo jogador, e o departamento médico da seleção brasileira só tomou conhecimento da situação do camisa 10 horas antes do clássico deste domingo.

Dorival convocou a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina na quinta-feira. Neymar foi a principal novidade da lista, retornando ao combinado nacional após mais de um ano afastado por causa de grave lesão no joelho. Segundo apurou o Estadão, o departamento médico da seleção, encabeçado por Rodrigo Lasmar, recebeu a informação do Santos de que o jogador estava 100% fisicamente e poderia ser chamado para defender o Brasil.