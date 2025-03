Neymar é ironizado por jornais espanhóis: O Carnaval mais triste

A ausência de Neymar na semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, repercutiu mundo afora. Lesionado, o atacante não se recuperou a tempo de estar à disposição do técnico Pedro Caixinha e viu do banco a derrota por 2 a 1 e a consequente eliminação do Estadual. Na Espanha, os jornais apontaram a ida do camisa 10 ao Carnaval no Rio, mesmo com lesão na coxa desde o último domingo.

O jornal espanhol As destacou o "nocaute carnavalesco de Neymar", que o impediu de entrar em campo. "Santos foi eliminado nas semifinais do Paulistão e a estrela brasileira viu a partida do banco por causa de dores, mas que não o impediram de pular o carnaval", escreveu o jornal. O Corinthians venceu por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro - Tiquinho Soares diminuiu para os visitantes - e avançou à primeira decisão estadual desde 2020.

Neymar sentiu o primeiro desconforto na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no domingo de Carnaval (dia 2). Na folga que o Santos deu ao elenco na segunda e terça-feira, viajou com a família e amigos para o Carnaval no Rio. Segundo o próprio camisa 10, voltou a sentir um incômodo na coxa esquerda na quinta-feira, dois dias depois de ter ido à Sapucaí, onde foi madrugada adentro vendo os desfiles das escolas de samba.