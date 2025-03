Marcelo Teixeira encerra negociação por Thiago Maia e promete adequar folha salarial do Santos

O Santos desistiu oficialmente da contratação do volante Thiago Maia. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou que as tratativas foram encerradas após dificuldades nas negociações com Flamengo e Internacional. O jogador, que pertence ao clube rubro-negro e está emprestado ao time gaúcho, chegou a ser afastado do elenco para tentar viabilizar o retorno ao clube onde foi revelado.

Marcelo Teixeira explicou que a questão financeira foi um fator determinante para a decisão, reforçando que o clube ainda passa por um período de reestruturação. "Já antecipo que, na questão Thiago Maia, pelo Santos, está encerrada. Não temos nada mais que negociar. Até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Internacional. Depois, resolvemos com o Internacional, e houve as novas exigências do Flamengo. Acho que no caso do Thiago Maia, por parte do Santos, está encerrada a negociação", afirmou o presidente à TV Santa Cecília.

O volante demonstrou interesse em retornar ao clube desde a chegada de Neymar. No entanto, um dos impasses para a concretização do negócio foi a exigência do Flamengo por garantias financeiras de que receberia o valor referente à dívida do Internacional. O Santos não conseguiu apresentar as garantias exigidas, e a negociação, que chegou a ser considerada avançada, acabou sendo interrompida.