Marcelo Melo cai para favoritos na primeira rodada de Indian Wells ao lado de Zverev

Marcelo Melo se despediu precocemente do Masters 1000 de Indian Wells. Jogando ao lado do alemão Alexander Zverev, o brasileiro foi eliminado logo na primeira rodada da competição após derrota para os cabeças de chave número 2, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten. A dupla venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h03min de partida.

Com a vitória, Heliovaara e Patten garantiram vaga nas oitavas de final e agora enfrentarão o indiano Yuki Bhambri e o sueco André Göransson na próxima fase. Já Marcelo Melo volta suas atenções para o Masters 1000 de Miami, onde jogará ao lado do também brasileiro Rafael Matos em busca de um melhor desempenho.

A partida começou equilibrada, com as duplas confirmando seus serviços até o sexto game do primeiro set. No entanto, Heliovaara e Patten conseguiram uma quebra crucial, que desestabilizou a parceria entre Melo e Zverev. A partir desse momento, os cabeças de chave número 2 dominaram o confronto e fecharam a parcial em 6/2. Um dos destaques do set foi a quantidade de aces: os vencedores dispararam cinco, enquanto Melo e Zverev fizeram quatro.