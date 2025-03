Leila sugere que brasileiros abandonem Conmebol e migrem para Concacaf após casos de racismo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugeriu uma ação radical da parte dos clubes brasileiros diante das medidas adotadas pela Conmebol contra casos de racismo, consideradas insuficientes pela dirigente: abandonar a entidade que comanda o futebol na América no Sul e migrar para a Concacaf, responsável pelas competições nas Américas do Norte e Central.

O Palmeiras revoltou-se com as recentes punições aplicadas pela Conmebol ao Cerro Porteño por conta do caso de racismo sofrido pelo atacante Luighi da parte de torcedores paraguaios, na semana passada, durante partida da Copa Libertadores Sub-20, em Assunção.

"Nós temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol. Porque não é possível, o Brasil representando 60% das receitas da Conmebol e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Eu vou lançar até uma ideia, tá? Uma reflexão pra todos. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que representam pra Conmebol, por que não pensar em nos filiar à Concacaf?", afirmou Leila à TNT Sports no gramado do Allianz Parque, antes da partida contra o São Paulo, pelas semifinais do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira.