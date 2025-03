Hulkenberg elogia Bortoleto, companheiro de Sauber: 'Rápido pra caramba'

Hulkenberg está "conhecendo" Bortoleto ao mesmo tempo em que busca adaptação na nova escuderia, após ficar dois anos na equipe Haas. Aos 37 anos, o alemão parece ter gostado do que viu neste início de caminhada.

"Está indo bem. Estamos trabalhando juntos desde janeiro, tivemos muitos dias de fábrica, dias de simulador. Obviamente agora é nossa primeira vez na pista, mas acho que desse lado as coisas estão progredindo bem", disse.

E sua expectativa na Sauber é grande. "Gosto de trabalhar com os engenheiros no escritório, com Mattia (Binotto), com todos na garagem e de volta à fábrica. Quando você muda de equipe, há tantas coisas para explorar e descobrir, uma das coisas boas quando você muda de equipe, comparado a quando você está com uma equipe na qual você está estabelecido", seguiu. "São muitas coisas para descobrir, tudo é novo, e é como um novo relacionamento. É uma fase emocionante e interessante agora."