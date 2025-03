Goleiro Koen Casteels renuncia à seleção da Bélgica após convocação de Courtois, do Real Madrid

O goleiro Koen Casteels anunciou sua renúncia à seleção da Bélgica após o novo técnico, Rudi Garcia, convocar Thibaut Courtois, do Real Madrid, para os próximos compromissos da equipe. Casteels, que havia sido uma peça importante no time belga, expressou sua insatisfação com a decisão, especialmente após o conflito de Courtois com o antigo treinador Domenico Tedesco, ocorrido em 2023.

Segundo informações do The Athletic, o goleiro do Real Madrid havia perdido a braçadeira de capitão para Romelu Lukaku, o que gerou desentendimentos com Tedesco e levou à sua ausência nas convocações subsequentes.

Em entrevista ao podcast "MidMid", Casteels demonstrou sua frustração com a forma como a federação belga lidou com a situação, afirmando que foi "estranho" ver a federação "estender o tapete vermelho" para Courtois. Ele questionou a decisão de permitir que o goleiro do Real Madrid retornasse à seleção sem uma justificativa clara, o que, segundo ele, não condizia com os valores que um time ou organização esportiva deveria manter.