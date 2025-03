Cuca evita clima de euforia em treinos no Atlético-MG: 'Mesma seriedade para sair campeão'

A chance de o Atlético-MG perder o título do Campeonato Mineiro é quase zero, mas o técnico Cuca não quer saber de clima de já ganhou dentro do clube e prega respeito total e dedicação nos treinos da semana que antecede o jogo de volta com o América após 4 a 0 na ida.

Invicto em 15 partidas na temporada e vindo de nove vitórias consecutivas, o Atlético vai jogar no Estádio Independência, no sábado, às 16h30, podendo perder por até três gols de diferença que, mesmo assim, celebrará o hexacampeonato. Mesmo em situação tranquila, seu comandante prega respeito nas atividades da semana e garante que não mudará nada.

"(Treinaremos) Fazendo as mesas coisas, o mesmo tipo de trabalho com aceitação e entrega nos treinos. É o que trazemos para o jogo. É uma grande vantagem, inegável. Mas precisamos fazer o jogo final com a mesma seriedade para sair campeão", afirma o técnico.