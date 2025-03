Com Vitor Roque, Palmeiras terá força máxima contra São Paulo em oscilação em semi do Paulista

Depois de passar sufoco na fase de grupos, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira fez o que sabe fazer de melhor: cresceu em um momento decisivo. Depois de bater o Mirassol fora de casa, e contar com a sorte de a Ponte Preta não vencer para ficar com a vaga no mata-mata, o Palmeiras atropelou o São Bernardo nas quartas e chega com moral para o clássico. O clube busca o tetracampeonato inédito do Estadual.

O São Paulo, por sua vez, vai para o jogo ainda precisando convencer o torcedor de que a temporada de 2025 pode ser promissora. Apesar da classificação antecipada, a equipe ficou cinco partidas consecutivas sem vencer. Tanto é que o técnico Luis Zubeldía decidiu trocar o esquema tático, passando a utilizar três zagueiros e liberando os laterais para atacar. A formação foi adotada pela primeira vez no ano justamente no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz, quando o treinador argentino usou um time misto.

A classificação do São Paulo às semifinais chegou a ficar em risco. O time passou por momentos de sufoco contra o Novorizontino, mas venceu por 1 a 0, com gol de Calleri, e graças ao brilho de Oscar e Lucas Moura, protagonistas do lance que garantiu o resultado.

"Oscilamos um pouquinho durante a primeira fase do Paulista. Em alguns jogos sofremos gols que depois analisamos e não podemos tomar. Estamos treinando bastante para resolver esses problemas e estarmos cada vez melhores como equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente. Esperamos fazer uma grande partida", analisou Oscar, em coletiva na sexta-feira.

Questões extracampo - ou nem tão extracampo assim - permeiam o clássico desta segunda. Uma delas é o debate sobre o gramado sintético. Líder do movimento dos jogadores contra o campo artificial, Lucas Moura vai fazer a sua primeira partida no Allianz desde que o tema voltou à tona. O jogador nunca venceu, fez gols ou deu assistências atuando na casa do rival. Para piorar, faz parte do rol de atletas são-paulinos que já se machucaram no estádio palmeirense.

A outra questão é a data da partida. O São Paulo reclamou publicamente da Federação Paulista de Futebol (FPF) pelo fato de o jogo ter sido marcado na segunda-feira, alegando que uma partida de fase decisiva, e um duelo de prestígio, como o Choque-Rei, deveria ser disputada em um fim de semana.