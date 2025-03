Cavs ganham 14ª seguida na NBA com ao menos 110 pontos e igualam recorde

Se fez valer o grande jogo coletivo dos Cavaliers em Milwaukee, com 5 jogadores anotando dois dígitos. Max Strus, com 17 pontos, é quem liderou o ataque da equipe, o astro Donovan Mitchell contribuiu com 15, enquanto Darius Garland e Evan Mobley adicionaram 13 cada, e Jarret Allen, 11.

O jogo começou equilibrado e com os Bucks na liderança do placar. Mas, os visitantes assumiram a liderança restando pouco mais de 4 minutos para o fim do primeiro quarto e, após sequência de 13 a 0, dominaram o restante da partida no Fizerv Forum, em Milwaukee.

O poderio na linha de três também fez a diferença, com os Cavaliers acertando 19 arremessos do perímetro em 47 tentativas, diante de apenas 9 do time de Antetokounmpo e Damian Lillard, que arriscaram 51 vezes.

As equipes já voltam à quadra nesta terça-feira. O Cleveland Cavaliers recebe o Brooklyn Nets para ampliar sua série positiva e o Milwaukee Bucks joga na casa do Indiana Pacers na busca pela reabilitação.

Confira os resultados deste domingo:

Okhahoma City Thunder 127 x 193 Denver Nuggets