Carrillo é convocado pelo Peru e vira problema para final do Paulistão no Corinthians

O Corinthians ganhou uma "dor de cabeça" inesperada para a final do Paulistão. A convocação do meio-campista peruano André Carrillo não estava nos planos do clube e o jogador pode atuar por seu país nas Eliminatórias um dia antes do segundo jogo da decisão estadual, na Neo Química Arena. O Peru é o lanterna das Eliminatórias.

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou a estreia do Corinthians no Brasileirão, em visita ao Bahia, em Salvador, para o dia 29 de março, um sábado, a ideia da Federação Paulista de realizar o jogo decisivo do Paulistão no dia 27 está praticamente descartada. A decisão deve ser remanejada para 26 de março, um dia após a realização dos jogos das Eliminatórias sul-americanas.

A convocação de Carrillo surpreende o Corinthians pelo fato de o antigo técnico do Peru, Jorge Fossati, não ter o meia nos planos. Com a saída do uruguaio, Óscar Ibáñez assumiu de maneira interina e na convocação divulgada no começo desta segunda-feira - horário de Brasília - o retorno do corintiano foi uma das novidades.