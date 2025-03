Bruno Guimarães marca, Newcastle derrota West Ham e sobe para o 6º lugar do Inglês

O jogo seguiu muito físico, com disputas acirradas pela posse de bola no meio-campo e algumas faltas que interromperam o ritmo da partida. Apesar do equilíbrio, o Newcastle terminou a primeira etapa com um leve domínio, controlando mais a posse de bola e arriscando cinco finalizações contra quatro do West Ham. A equipe da casa tentou trabalhar jogadas em velocidade, mas esbarrou na forte marcação dos visitantes, que buscaram saídas rápidas para o ataque. Mesmo com chances para ambos os lados, a precisão na finalização não foi das melhores, e os goleiros tiveram pouco trabalho.

O Newcastle manteve o ritmo superior no segundo tempo e foi premiado aos 17 minutos com o gol de Bruno Guimarães. Após um belo cruzamento de Harvey Barnes, o meio-campista brasileiro apareceu como elemento surpresa na área e, de carrinho, completou para o fundo da rede, fazendo a festa da torcida.

O gol trouxe ainda mais confiança para os donos da casa, que seguiram controlando a posse de bola e administrando a vantagem com segurança. O West Ham, por sua vez, teve dificuldades para reagir de imediato, encontrando um Newcastle bem postado defensivamente.

Nos minutos finais, os visitantes tentaram uma última investida em busca do empate. Ferguson e Kudus tiveram boas oportunidades, mas pararam na defesa bem organizada do Newcastle. Lucas Paquetá, referência técnica do time, foi bastante acionado na tentativa de articular jogadas ofensivas, mas não conseguiu fazer a diferença e teve uma atuação apagada.

Na próxima rodada, o West Ham enfrenta o Everton no sábado, às 12h, pelo horário de Brasília, no Goodison Park. Já o Newcastle se prepara para enfrentar o Liverpool no domingo, às 13h30, no Anfield, pela decisão da Copa da Liga Inglesa.