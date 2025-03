Atlético-MG concretiza venda de Alisson ao Shakhtar na 3ª maior negociação da história do clube

O Atlético-MG confirmou, nesta segunda-feira, a venda do atacante Alisson ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A negociação, que não teve valores oficialmente divulgados pelo clube, gira em torno de 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões), tornando-se a terceira maior transferência da história do clube. O contrato do jogador com a equipe ucraniana será válido por cinco anos e meio.

Na lista das maiores vendas do Atlético, Alisson fica atrás apenas de Paulinho, negociado com o Palmeiras no fim do ano passado por R$ 113,4 milhões, e Bernard, que também se transferiu ao Shakhtar em 2013, após ser campeão da Libertadores. O clube manterá 80% do valor da transação, reforçando seu caixa com mais uma joia formada em suas categorias de base.

Com apenas 19 anos, Alisson se destacou no Atlético desde a base, passando pelo time sub-17 e se consolidando no profissional. Foi campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e ganhou espaço no elenco principal em 2023, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, somou 43 partidas e quatro gols, sendo um dos destaques do título mineiro de 2024.