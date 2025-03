São Paulo faz treino tático e ajusta bola parada antes do clássico com Palmeiras

Uma boa notícia para o São Paulo é o retorno do zagueiro Ruan e do volante Luiz Gustavo. Ambos estavam no departamento médico, mas treinaram normalmente e devem estar à disposição para o clássico. A presença dos dois aumenta as opções do treinador para a montagem do time.

Por outro lado, Pablo Maia segue como desfalque certo. O volante passou por uma cirurgia no tornozelo direito e ainda se recupera, sem previsão de retorno imediato.

Com os ajustes finais concluídos, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri. O time busca a vitória para avançar à final do Campeonato Paulista e seguir na briga pelo título estadual.