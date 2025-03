Poatan é colocado contra parede por Ankalaev e perde reinado nos meio-pesados no UFC

No octógono, o favoritismo do brasileiro não se mostrou presente. Desde o primeiro round, o que se viu em Nevada foi uma luta presa. Poatan apostou nos chutes baixos no primeiro round, mas viu Ankalaev crescer ao longo do combate, colocando o então campeão contra a grade e ganhando na visão dos juízes. No segundo assalto, ao acertar um golpe na esquerda, Ankalaev quase finalizou o combate, e Poatan precisou buscar uma luta agarrada para continuar vivo.

Ankalaev ditou o ritmo do combate também no terceiro e quarto rounds. Tentou levar a luta ao chão, que é uma de suas especialidades, mas Poatan defendeu as quedas. Como resultado, o russo levou a luta para as grades, dominando o brasileiro - até a intervenção do árbitro para paralisar o combate no quarto assalto. Poatan só conseguiu se desvencilhar de Ankalaev no último segundo do round.

No quinto e derradeiro assalto, ambos se abriram mais ao combate, acertando duros golpes. Poatan apostou nos chutes altos e nos jabs para quebrar a defesa do russo, já que estava perdendo a luta pela decisão dos juízes. Vendo a superioridade do brasileiro nesse assalto, Ankalaev tentou levar novamente o combate ao solo, mas não surtiu efeito.

Após cinco rounds, Ankalaev foi superior na visão dos juízes em Nevada. "Sabia que seria uma guerra. Toda luta para mim é uma guerra. Essa era nossa estratégia, sabia do estilo de jogo dele, colocando contra a grade. Mas colocar a grade e (os juízes) darem a vitória para ele, influencia a fazerem um jogo desses", afirmou Poatan, ainda no octógono.

Ao Estadão, antes da luta, Poatan recusou a ideia de mudar de categoria, para os pesados – o que possibilitaria um embate com Jon Jones. Caso se mantenha nos meio-pesados, uma revanche com Ankalaev, ainda neste ano, não está descartada – semelhante ao que ocorreu com Israel Adesanya, em que se enfrentaram em um curto espaço de tempo, entre 2022 e 2023.