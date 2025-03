Palmeiras aprimora bolas aéreas, e Flaco demonstra confiança: 'Podemos fazer história'

Além da busca pelo título, Flaco López tem uma marca pessoal em jogo. Com mais um gol, ele igualará o colombiano Borja na nona posição do ranking de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras. O adversário traz boas lembranças ao argentino: no segundo turno do Brasileirão de 2024, também no Allianz Parque, ele marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, incluindo o da virada nos acréscimos.

O Palmeiras encerrou sua preparação com um treino focado em bolas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas, além de jogadas ensaiadas. O elenco ainda participou de um recreativo descontraído antes do clássico.

Para a partida, Flaco disputa posição com Vitor Roque, novo reforço do clube, que pode fazer sua estreia. O técnico Abel Ferreira também contará com os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral Piquerez, recuperados de lesão e liberados pelo departamento médico.