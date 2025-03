O brasileiro Marcus D’Almeida conquistou o vice-campeonato do Las Vegas Shoot, uma das competições indoor mais tradicionais do tiro com arco mundial. Terceiro colocado no ranking do arco recurvo, ele somou 889 pontos ao longo dos três dias de disputa e terminou atrás apenas do americano Brady Ellison, que ficou com o título ao atingir 893 pontos.

Brady Ellison, que já foi campeão em Las Vegas 11 vezes, destacou o alto nível da disputa e elogiou o desempenho do brasileiro. "Estávamos todos empatados por um tempo, então Marcus caiu na nona entrada, o que tornou os últimos três tiros um pouco mais fáceis. Eu sabia que tudo estava acirrado e foi muito divertido", comentou o americano, que agora foca nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O terceiro lugar ficou com o mexicano Matias Grande, que obteve a mesma pontuação de Marcus D’Almeida, mas perdeu na disputa do desempate, que contou também com o quarto colocado, o francês Thomas Chirault.