Luighi sugere exclusão do Cerro Porteño da Libertadores sub-20 por caso de racismo

Vítima de racismo por parte de um torcedor nas arquibancadas do Estádio Gunther Vogel em partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores sub-20, Luighi revelou que denunciou a agressão às autoridades em campo, mas sem obter as respostas que queria. Segundo o jovem atacante, ele foi falar com o árbitro e policiais sobre e só foi lhe recomendado sair de campo. Por conta disso, quer medidas drásticas, como a exclusão dos paraguaios do torneio.

Emocionado após o jogo, deu uma entrevista, chorando, que repercutiu no mundo e, agora, criticou as "cartinhas" de CBF e Conmebol prometendo atitudes. Para o jogador, as mudanças só ocorreriam se afetasse o calendário e participações em campeonatos do clube envolvido.

O Cerro Porteño, punido em US$ 50 mil (cerca de R$ 289 mil em conversão direta) e portões fechados, enviou, justamente, uma carta à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, desculpando-se pelo ocorrido e prometeu contribuir nas investigações para identificar o torcedor responsável.