Fluminense vai até Volta Redonda para confirmar a sua vaga na final do Carioca

Com a ampla vantagem conquistada no primeiro jogo da semifinal, no qual goleou por 4 a 0 o Volta Redonda, o Fluminense espera confirmar a sua presença na final do Campeonato Carioca, neste domingo, no confronto de volta. O duelo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira, a partir das 18h.

Mesmo podendo perder por até três gols de diferença para ir à decisão, o técnico Mano Menezes já avisou que não vai "tirar o pé". Mas é possível que ele poupe um ou outro titular que esteja mais desgastado, uma vez que durante a semana o time eliminou o Caxias por 2 a 1, em jogo disputado no Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil.

A vitória no Estádio Centenário garantiu o tricolor na terceira fase da Copa do Brasil. O foco agora é assegurar uma vaga na final do Carioca e tentar o título, conquistado pela última vez em 2023, ainda na "Era Fernando Diniz".