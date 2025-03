Corinthians tem invencibilidade na Arena como trunfo para afastar crise e queda de treinador

Após viver a pior semana da temporada até aqui, com bate-boca no vestiário ainda no intervalo da derrota por 3 a 0 diante do Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, o Corinthians se prepara para dois confrontos decisivos, que podem definir o futuro da equipe nesta temporada. Começando pelo confronto com o Santos, neste domingo pela semifinal do Paulistão, a equipe tem a Neo Química Arena como um trunfo para afastar a crise no ambiente.

Após a derrota na Libertadores, a pressão e o risco de queda de Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, aumentaram. Mesmo com apenas duas derrotas em 16 jogos até aqui, a maneira como se deu a derrota diante do Barcelona de Guayaquil foi um duro golpe para a confiança da comissão técnica. Entre os conselheiros, há uma ala que entende que o trabalho da dupla argentina não irá evoluir além do que se vê atualmente em campo e pede pela demissão do treinador.

A defesa corintiana é um dos principais pontos para as críticas a Ramón Díaz. Nesta temporada, em 16 jogos, o setor só não foi vazado em quatro oportunidades: Ponte Preta, São Bernardo, Novorizontino e Mirassol, todas pelo Campeonato Paulista. Além disso, a derrota para o Barcelona entrou para o rol de piores resultados da equipe brasileira na história da Libertadores.