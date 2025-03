Corinthians e Santos se dividem entre pressão e empolgação por vaga na final do Paulista

"Todo o grupo está dolorido. Mas isso tem que fazer crescer, reagir. Temos coisas importantes para jogar em pouco tempo. A vida te coloca em prova não só quando as coisas vão bem. Colocam para ver se tem caráter, determinação", disse Ramón, em coletiva após a derrota para o Barcelona. "Vamos trabalhar e jogar tudo o que temos na revanche, na semifinal com o Santos. Que a equipe volte ao rumo que tinha até hoje, vamos trabalhar para isso."

Do outro lado do confronto, o Santos vive lua de mel com seu torcedor. O retorno de Neymar ao clube em que despontou para o futebol não somente deu confiança aos santistas como elevou a qualidade do time, que eliminou o Red Bull Bragantino nas quartas com vitória por 2 a 0. A equipe evoluiu ao longo do Estadual e chega para o clássico com a missão de surpreender o rival, teoricamente favorito.

O Santos vem de quatro vitórias consecutivas. A sequência teve início justamente depois do revés por 2 a 1 para o Corinthians, na mesma Neo Química Arena do jogo deste domingo, em partida da nona rodada. O clube tem o artilheiro do campeonato, Guilherme, que já balançou as redes dez vezes, e viu Neymar crescer de produção rapidamente. O craque, convocado novamente à seleção brasileira, tem seis participações em gols em sete jogos, marcando e dando assistência três vezes cada.

"Ninguém precisa falar a respeito do que representa Neymar. Ele vive um processo de readaptação. Mas as qualidades de um jogador como esse são um condicionante para que ele possa superar as situações de uma partida", comentou Dorival Júnior ao falar sobre a volta do jogador ao time brasileiro.

Este será o clássico número 312 entre as equipes. No histórico, são 122 vitórias do Corinthians, 90 empates e 99 triunfos do Santos. Quem passar enfrenta o vencedor do clássico entre Palmeiras e São Paulo.

FICHA TÉCNICA