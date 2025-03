Com gols de Mbappé e Vini Jr., Real Madrid bate Rayo Vallecano e cola no líder Barcelona

O Real Madrid se reabilitou da derrota na rodada passada, venceu o Rayo Vallecano, com gols de Mbappé e Vini Jr., por 2 a 1 neste domingo e colou no Barcelona, líder do Campeonato Espanhol. O time de Madri soma agora 57 pontos, mesma pontuação do rival, que tem um jogo a menos e venceu o confronto direto no primeiro turno por 4 a 0.

O jogo do Barcelona na rodada, contra o Osasuna, aconteceria no sábado foi suspenso por causa da morte do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. O time de Carlo Ancelotti foi beneficiado ainda pela derrota do Atlético de Madrid, que levou a virada do Getafe e estacionou nos 56 pontos. O Rayo Vallecano é o sétimo colocado, com 36 pontos. Na próxima rodada, Barcelona e Atlético se enfrentam no domingo, enquanto o Real joga com o Villareal no sábado. No mesmo dia, o Rayo Vallecano enfrenta o Girona.

No jogo deste domingo, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid começou pressionando os visitantes, especialmente pelo lado esquerdo, com Mbappé e Vini Jr. E foi por este setor e envolvendo os dois jogadores que saiu o primeiro gol da partida.