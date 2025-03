Cerro Porteño é multado e jogará com portões fechados após ato racista contra Luighi

Já o caso de Achucarro, que foi punido por "comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza" e "insultar, de qualquer forma e por qualquer meio, a Conmebol, suas autoridades, funcionários", recebeu dois jogos de suspensão, sem possibilidade de recurso.

RELEMBRE O CASO

Luighi foi alvo de cusparadas dos torcedores na última quinta-feira, em duelo com o Cerro no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai. Ele também relatou ter sido chamado de macaco. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando um macaco em direção ao atacante e ao meio-campista Figueiredo.

Ao final do jogo, Luighi chorou e deu uma entrevista contundente para a Conmebol TV. Ele questionou o repórter da Conmebol, que preferiu perguntar sobre a partida e ignorar os insultos racistas de que foi vítima o palmeirense. "É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui."

Os atos racistas se iniciaram após o Palmeiras fazer 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, por volta dos 35 minutos do segundo tempo. Apesar de os atletas do time brasileiro terem mostrado ao árbitro da partida o que estava ocorrendo na arquibancada, o jogo continuou normalmente até o final e a equipe alviverde venceu por 3 a 0.

Após a partida, clubes, entidades e jogadores se manifestaram a favor de Luighi. A CBF chegou a pedir que o Cerro fosse excluído da competição, formalizado em um documento de 29 páginas elaborado pelas Diretorias Jurídica e de Governança e Conformidade. A entidade se baseou no protocolo global da Fifa para casos de discriminação, que não foi cumprido pelo árbitro da partida.