CBF repudia decisão da Conmebol e reafirma compromisso com 'tolerância zero' ao racismo

Em sua declaração, a CBF lembrou que o racismo no esporte vai além de uma simples infração, sendo uma violação grave dos direitos humanos, e compromete os valores de respeito, inclusão e igualdade que devem prevalecer nas competições esportivas. "O racismo no esporte, além de ser uma afronta à dignidade humana, compromete os valores de respeito, inclusão e igualdade que devem nortear as competições esportivas", diz a nota.

O episódio que originou a punição ocorreu na última quinta-feira (6), durante a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, quando os jogadores Luighi e Figueiredo foram alvos de insultos racistas por parte dos torcedores paraguaios. Luighi, em entrevista após a partida, questionou a indiferença da Conmebol diante da gravidade do ocorrido, criticando a falta de ação imediata por parte dos organizadores. "Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui", disse, visivelmente emocionado.

Apesar da denúncia formal feita pela CBF, que incluiu um documento de 29 páginas pedindo a exclusão do Cerro Porteño da competição, a Conmebol optou por uma punição branda. A entidade brasileira reafirmou seu compromisso com a luta contra o racismo e disse que irá buscar as instâncias superiores do futebol mundial para que o episódio não fique impune.

O Palmeiras também se manifestou publicamente contra as punições brandas aplicadas ao Cerro Porteño, afirmando que as sanções são insuficientes para combater o racismo no futebol. A presidente do clube, Leila Pereira, chegou a sugerir a exclusão do clube paraguaio da competição e prometeu levar o caso à Fifa, destacando que as medidas da Conmebol são insuficientes e falham em combater a discriminação racial no futebol.