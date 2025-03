Caixinha diz que Neymar ficou fora do jogo por desconforto e ressalta: 'Não penso na seleção'

"A única coisa que foi pensada foi o desconforto. Eu penso no Santos, e não na seleção brasileira. Eu não poderia arriscar. Uma promessa que nós temos é tentar fazer de tudo para que o Neymar não se lesiona", afirmou.

Sem Neymar, o time santista sofreu com a falta de articulação e pouco agrediu o Corinthians. Ao comentar o impacto anímico da falta de seu principal atleta no jogo, Caixinha disse que o time jogou pelo astro santista.

"O futebol as vezes é isso. Não tivemos a sorte do jogo do nosso lado. Todos deram mais pelo Neymar. Todos foram confiantes e determinados. É um grupo que está muito unido, cheio de positividade. Tenho certeza que vamos sair dessa e crescer como equipe"

Thaciano foi escolhido por Caixinha para entrar no lugar de Neymar. O treinador afirmou ainda que Rollheiser, contratação mais cara do Santos na janela, ainda não está na com a forma adequada para iniciar jogando.

"Ele (Rollheiser) ainda não tem condição, não tem ritmo para desempenhar um jogo desse ano. O Thaciano vinha desempenhando bem essa função", disse.

O treinador falou ainda sobre as duas expulsões, de Zé Ivaldo e Escobar, por entradas duras."Os jogadores são muito competitivos e precisamos ter um controle emocional. Não acredito que o Zé Ivaldo queria levar o cartão como levou. Os jogos tem de ser vividos de maneira apaixonada."