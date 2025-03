Atlético de Madrid leva virada nos acréscimos do Getafe e desperdiça chance de liderar Espanhol

O Atlético de Madrid desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol ao levar a virada do Getafe e perder por 2 a 1 neste domingo. O gol de empate foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, e o da virada nos acréscimos. O time do técnico Diego Simeone ficaria no topo da tabela se vencesse. Com 56 pontos, o Atlético permanece com um a menos do que o Barcelona, que tem um jogo a menos.

O Barcelona jogaria no sábado contra o Osasuna, mas o confronto foi suspenso devido à morte repentina do médico da equipe principal, Carles Miñarro García. A perda chocou atletas e comissão técnica e, por conta disso, o clube solicitou que o jogo não fosse realizado. Atlético e Barcelona se enfrentam na próxima rodada, no domingo, no Metropolitano de Madri.

Antes do clássico, porém, o Atlético tenta a virada no confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time foi derrotado na partida de ida contra o Real Madrid por 2 a 1. A definição da vaga acontece no Metropolitano, na quarta-feira. Um dia antes, o Barcelona tenta confirmar sua vaga em casa após ter vencido o Benfica por 1 a 0, em Portugal.