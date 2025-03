Arsenal busca empate com United, mas vê Liverpool abrir 15 pontos na liderança do Inglês

O Arsenal viu o Liverpool ampliar ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Inglês ao ficar no empate por 1 a 1 com o Manchester United, neste domingo, no Old Trafford, pela 28ª rodada. O resultado breca uma possível ascensão do United, que vinha de vitória sobre o Ipswich.

Com a igualdade, o Arsenal chegou aos 55 pontos, 15 a menos do que o Liverpool, que está muito próximo do título. O United, por sua vez, ficou na 14ª colocação, com 34 e viu o tabu diante do rival aumentar. A última vitória foi em 2022.

Antes da partida, vários torcedores protestaram nos arredores do Old Trafford contra a gestão do clube. O descontentamento com os proprietários do United já é antigo e voltou a ganhar força diante da fase instável da equipe. Os protestos se intensificaram nas últimas semanas.