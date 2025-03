Santos ultrapassa seguidores de Palmeiras e São Paulo, e bate recorde nas redes

Palmeiras, com 23,1 milhões de seguidores, e São Paulo, com 22,8 milhões, caíram para a quarta e quinta colocação, respectivamente, com o salto do Santos no ranking. Além disso, o clube alvinegro também superou os rivais em plataformas individuais, como o Instagram e o TikTok. Nesta, o Santos conseguiu assumir a vice-liderança, ficando atrás apenas do Flamengo e superando o Corinthians.

O Ibope Repucom faz um levantamento mensal do crescimento nas redes de 50 clubes brasileiros. Ao todo, estes somaram 9,1 milhões de seguidores em fevereiro, e o Santos foi responsável por 83,5% dessa base de novos fãs no ambiente digital.

"O retorno de Neymar ao Santos transcende o que ele representa para o clube, e o atleta que ele é. Esse anúncio simboliza o retorno da esperança de conquista do principal título que todos esperam da nossa seleção, além de materializar a nostalgia de toda uma geração que se apaixonou pelo futebol, com ele no seu auge", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Desde que chegou ao Santos, Neymar marcou três gols e deus três assistências em sete jogos pelo Paulistão. O desempenho fez com que Dorival optasse pela convocação do atacante para as partidas das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina.

Seu contrato com o Santos se encerra em junho, mas a diretoria acredita em uma renovação até a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, tem seu primeiro grande desafio desde que retornou ao Brasil: a semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O último título do Santos no Estadual se deu em 2016.