Pedrinho critica VAR em gol de Bruno Henrique após revés do Vasco para o Fla: 'Poderia mudar'

O ex-atacante Pedrinho, presidente do Vasco, fez um pronunciamento após a derrota do Vasco para o Flamengo neste sábado por 2 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Ele reclamou da validação do gol de empate do time rubro-negro sob o argumento de que o atacante Bruno Henrique poderia estar impedido.

O tom do discurso de Pedrinho foi de ironia. Diante de um lance tão ajustado, ele afirmou que o VAR teve uma "avaliação extraordinária" pela forma rápida com que a decisão foi tomada. "O que me causa estranheza é a velocidade com que um lance tão apertado, que determina o direcionamento de um jogo, seja de uma evolução extraordinária de uma partida para outra".

Após vencer o jogo de ida da semifinal por 1 a 0, o Flamengo ampliou a sua vantagem para o segundo jogo da semifinal e entrou podendo perder até por um gol de diferença que se garantia na decisão. O Vasco abriu o placar e precisava balançar a rede mais uma vez para desbancar o rival e se credenciar à final.