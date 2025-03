No Dia da Mulher, Brasil celebra ter pela 1ª vez três pilotas no automobilismo internacional

O mundo celebra o Dia Internacional da Mulher neste sábado, 8 de março. E será o início da contagem regressiva para a catarinense Maria Nienkötter, de 18 anos, estrear no TCR South America Banco BRB, campeonato continental no qual será representante do Brasil. A jovem de Florianópolis fará seu primeiro treino oficial na categoria em Rosário, na Argentina, dia 28. Com sua entrada na modalidade, o País celebra ter pela primeira vez em sua história três mulheres competindo no automobilismo internacional em uma mesma temporada.

Além da catarinense, o automobilismo internacional terá outras duas jovens brasileiras na disputa em 2025: Aurélia Nobels, 18 anos, e Rafaela Ferreira, 19. ambas escaladas para disputar a Formula 1 Academy, categoria organizada pela FIA com o propósito de revelar talentos femininos. O trio teve a carreira beneficiada por competições organizadas pela Vicar, principal promotora do automobilismo sul-americano.

"Estrear ainda com 18 anos em uma categoria internacional é algo muito além dos meus sonhos. Fiquei muito feliz ao vencer a seletiva no ano passado e agora eu acho que realmente é uma responsabilidade a mais representar as mulheres no automobilismo", comemorou Maria Nienkötter.