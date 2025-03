Nicole Silveira conquista melhor resultado do Brasil em Mundiais de esportes de inverno

A gaúcha Nicole Silveira, de 30 anos, entrou para a história do esporte brasileiro ao conquistar o quarto lugar no Mundial de Skeleton, registrando o melhor resultado do Brasil em competições internacionais de esportes de inverno. A atleta ficou a apenas 42 centésimos do pódio, em uma disputa acirrada contra as melhores do mundo na modalidade.

O resultado superou a marca anterior de Isabel Clark, que havia terminado na 12ª colocação no snowboard cross em 2001. Silveira, que tem se destacado cada vez mais no circuito mundial, celebrou a conquista emocionada. "Eu estou sem palavras, é um sonho conseguir isso. Cheguei nessa competição tentando focar apenas nas descidas e no meu push (largada), sem pressão pelo resultado. Nunca imaginaria terminar em quarto lugar", afirmou a atleta.

A competição teve um alto nível técnico, e Nicole precisou manter a concentração até o fim. "Acho que o meu desenvolvimento nesta temporada me ajudou muito em todas as pistas. As dificuldades foram manter o foco e a cabeça no lugar para fazer as duas últimas descidas. A sorte é que eu estava mais confiante", explicou.