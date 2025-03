Milan vira contra o Lecce, volta a vencer e evita marca negativa de quase 40 anos no Italiano

Até os 23 minutos do segundo tempo, o Milan perdia do Lecce por 2 a 0, amargava sua quarta derrota seguida no Campeonato Italiano e igualava uma sequência negativa de quase 40 anos. Em 13 minutos, porém, o time virou, com um gol contra e dois de Pulisic, para 3 a 2 neste sábado e agora ocupa a oitava colocação no Italiano, com 44 pontos.

Com três derrotas consecutivas, o Milan caminhava para igualar a série negativa de abril de 1986, quando caiu na sequência diante de Roma, Inter de Milão, Napoli e Juventus no final do campeonato e terminou na sétima posição. Ao se reencontrar com a vitória, o técnico português Sergio Conceição, que chegou a Milão nesta temporada, ganha fôlego no caro. O Lecce está no 16º lugar do Italiano, com 25 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

O Milan conseguiu marcar antes do primeiro minuto de jogo no estádio Via del Mare, em Lecce. Theo Hernandez recebeu pela esquerda e cruzou para a finalização certeira de Santiago Gimenez. A jogada foi anulada por impedimento após revisão do VAR.