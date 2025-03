Inter arranca virada épica sobre o lanterna Monza, e abre vantagem na liderança do Italiano

A Inter contou com uma virada épica neste sábado para abrir vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Sob o olhar da sua torcida, o time do técnico Simone Inzaghi viu o lanterna Monza fazer 2 a 0 no primeiro tempo e, só a partir de um gol nos acréscimos da etapa inicial, é que a reação aconteceu. Com gols de Arnautovic, Çalhanoglu e Kyriakopoulos (contra), os anfitriões viraram o confronto para 3 a 2 e confirmaram uma importante vitória em Milão.

O resultado levou a equipe aos 61 pontos e abriu quatro de vantagem para o Napoli, que enfrenta a Fiorentina neste domingo, e ocupa a segunda colocação. Já o Monza, que chegou a sentir o gostinho do triunfo, continua na última colocação com apenas 14 pontos

Os dois times voltam a campo pela competição nacional no próximo fim de semana. A equipe de Milão vai até Bérgamo e enfrenta a Atalanta no domingo. Um dia antes, o Monza abre as portas de seu estádio para receber o Parma.