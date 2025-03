Hospital atualiza boletim médico e trata caso de Pedro Severino como de 'alta complexidade'

Neste sábado, a Unimed Ribeirão Preto atualizou o boletim médico sobre o estado de saúde de Pedro Henrique Severino, jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino, que sofreu um grave acidente de carro na última terça-feira, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. O boletim informa que o atleta "segue internado sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", sendo tratado com sedativos, ventilação mecânica e neuroproteção cerebral. A equipe médica do hospital está composta por intensivistas, neurocirurgiões e outros profissionais especializados, que monitoram o quadro de forma contínua.

O acidente de Severino gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial. Após a colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), onde "a equipe médica chegou a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica", mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma "crise de tosse", indicando atividade cerebral. Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, na manhã do dia 6 de março.

No hospital de Ribeirão Preto, Severino passou por exames de imagem e foi submetido a um monitoramento intensivo, o que permitiu detectar "a atividade cerebral" e estabilizar seu quadro. Apesar disso, o boletim médico destaca que "a gravidade do trauma craniano requer ainda recursos intensivos do tratamento aplicado pela equipe médica", e que, portanto, o quadro do jogador "segue estável, porém grave". A equipe médica continua realizando exames e acompanhando a evolução do atleta para ajustar os cuidados conforme necessário.