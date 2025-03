Flamengo defende vantagem diante do Vasco para confirmar vaga na final do Carioca

O terceiro Clássico dos Milhões da atual temporada vai definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. O Flamengo entra em vantagem diante do Vasco nesta semifinal por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 no Engenhão. O confronto vai ser disputado neste sábado no Maracanã, a partir das 17h45.

Como venceu na ida, o Flamengo agora tem a vantagem de ir à final com o empate. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença, ou então, ganhar por um gol e definir a vaga nas cobranças de pênaltis. Na outra semifinal, o Fluminense está em vantagem diante do Volta Redonda, após goleada por 4 a 0.

A expectativa é de casa cheia, com um público próximo a 50 mil torcedores, bem maior do que na ida, no sábado de carnaval, quando apenas 10.996 torcedores foram ao Engenhão. O retrospecto favorece o rubro-negro, com 164 vitórias, 139 do cruzmaltino e 119 empates.